Мария Шарапова с женихом посетили выставку швейцарского художника Фишера. Фото

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила выставку известного швейцарского художника-инсталлятора Урса Фишера.

Шарапову сопровождал её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Напомним, первого июля Шарапова и Гилкс впервые стали родителями. Мария родила мальчика, которого назвали Теодором.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.