Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова с женихом посетили выставку швейцарского художника Фишера. Фото

Мария Шарапова с женихом посетили выставку швейцарского художника Фишера. Фото
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила выставку известного швейцарского художника-инсталлятора Урса Фишера.

Шарапову сопровождал её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Напомним, первого июля Шарапова и Гилкс впервые стали родителями. Мария родила мальчика, которого назвали Теодором.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Кормит сына грудью и читает Маяковского. Чем занимается Шарапова через месяц после родов Кормит сына грудью и читает Маяковского. Чем занимается Шарапова через месяц после родов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022