Видеообзор победы Каролин Гарсии над Петрой Квитовой в финале турнира в Цинциннати

Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде французская теннисистка Каролин Гарсия (35-я в рейтинге WTA) одержала победу в финальном матче турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США) с чешкой Петрой Квитовой (28-я в рейтинге WTA).

Гарсия одержала победу над Квитовой со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Для Каролин Гарсии титул в Цинциннати стал 10-м в карьере в одиночном разряде. После победы в США она вернётся в топ-20 мирового рейтинга. На пути к финалу француженка одолела Петру Мартич, Марию Саккари, Элисе Мертенс, Джессику Пегулу и Арину Соболенко.

Призовой фонд турнира составил $ 2 527 250.