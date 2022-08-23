Новак Джокович эмоционально отреагировал на титул Борны Чорича в Цинциннати

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на титул хорватского игрока Борны Чорича, завоёванный на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Напомним, в финале соревнований 183-я ракетка мира Чорич победил грека Стефаноса Циципаса (4) со счётом 7:6 (7:0), 6:2. При этом по ходу турнира Борна в числе прочих обыграл 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. Благодаря титулу хорват поднялся в рейтинге ATP на 29-е место.
«Так держать, здоровяк! Совершенно заслуженно! Все усилия и терпения окупились. Двигайся вперёд, и удачи на следующем турнире», — написал Джокович в своих социальных сетях.
Сам Новак пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.
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