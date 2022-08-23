Новак Джокович рассказал о самом тяжёлом событии из детства, вспомнив войну в Сербии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал о самом тяжёлом и травмирующем событии из детства, поделившись ужасными воспоминаниями во время войны в Сербии в 1999 году. Теннисисту было 11 лет, когда их семья попала под бомбардировку, находясь в собственном доме.
«Это одно из самых тяжёлых и травмирующих воспоминаний из детства, которое осталось со мной по сей день. Мы плакали из-за прилёта бомб и из-за того, что мама находится без сознания. Мой папа был там и спрашивал: «Что происходит?» К счастью, ему удалось привести в чувства маму, мы быстро собрали самые необходимые вещи и вышли из дома.
Отец нёс на себе братьев, а мама бежала с вещами. В один момент я поскользнулся и упал. А когда обернулся и посмотрел поверх зданий, увидел, как летали самолёты и сбрасывали бомбы. Земля дрожала. Нам повезло, что в этот день мы не потеряли своих близких в отличие от многих других людей. Я даже представить не могу, какую боль им пришлось вынести, чтобы пройти через это», — цитирует Джоковича Sportskeeda.
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