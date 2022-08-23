Макинрой: не знаю, что произошло с Медведевым. Может, на него влияет ситуация на Украине

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой заявил, что пока никто из молодых игроков не приблизился к уровню теннисистов «Большой тройки». Среди всех спортсменов он выделил лишь 19-летнего испанца Карлоса Алькараса. Макинрой также отметил, что на игру россиянина Даниила Медведева могут негативно влиять события на Украине.
«Очевидно, что никто из нынешних молодых игроков не приблизится к тому, что мы видели у таких теннисистов, как Надаль, Федерер и Джокович, которые являются настоящими легендами. Если мне всё-таки придётся сделать какой-то выбор, то я выделю Алькараса. Он потрясающий спортсмен, но в то же время у него не такой высокий рост, если сравнивать со Зверевым или Медведевым.
Почти все новички играют одинаково, на высоких скоростях, но у Карлоса что-то другое. Думаю, тренд в мужском разряде будет таким же, как у женщин. Претендовать на победу будет кто угодно. Казалось, Даниил будет явным номером один, но не знаю, что с ним произошло. Может, на него влияет ситуация на Украине», — приводит слова Макинроя Marca.
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