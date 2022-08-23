«Моя главная больная тема». Райлли Опелка — о чрезмерном внимании к его росту

28-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка рассказал, как болезненно воспринимает чрезмерное внимание к своему росту (2 метра 11 сантиметров).
«Я это ненавижу. Моя главная больная тема. Меня везде останавливают. В Англии с этим хуже всего. Всё время спрашивают. В Англии я всё время в наушниках. Один из водителей спросил: «Играете в баскетбол?». Серьёзно? Я был одет в белое, за спиной у меня была теннисная сумка, и я как раз собирался сесть в уимблдонскую машину.
В Англии это происходит по 20 раз на дню, это неизбежно. Когда заселяюсь в отель, сажусь в такси – в любой беседе люди говорят одно и то же. Вежливо ли я отвечаю? Нет, но иногда это трудно, потому что чаще всего мне что-то нужно от этого человека. Нельзя хамить работникам аэропорта, потому что я могу больше не увидеть свои вещи. Но если эти люди не готовят мне кофе, то я на них даже не взгляну», — приводит слова Опелки сайт Red Bulletin.
- 23 августа 2022
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