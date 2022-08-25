Дрэйпер — о матче с Тимом: было настоящей честью находиться на корте с Домиником

Британский теннисист Джек Дрэйпер (55-е место в рейтинге) прокомментировал победу над американцем Домиником Тимом (231-е место в рейтинге) в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Итоговый счёт встречи − 6:1, 6:4.
«Я начал уверенно, хорошо. Бил по мячу, чувствовал себя в хороших кондициях. Это было трудное начало, потому что ощущал, что все поддерживают Доминика, и знал, что мне нужно действовать уверенно и резко, и я это сделал.
Моя подача была хорошей, очень солидной. Во втором сете было тяжело, потому что он придумал несколько потрясающих ударов. Для меня было настоящей честью находиться на корте с Домиником. Он потрясающий игрок», − приводит слова Дрэйпера Tennis 365.
В четвертьфинале турнира британец сыграет со швейцарцем Марком-Андреа Хюслером (102-е место в рейтинге).
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