Действующий чемпион Уинстон-Сейлема Илья Ивашко проиграл в 1/8 финала Марку-Андреа Хюслеру

Белорусский теннисист Илья Ивашко закончил выступление на турнире категории АТР-250, который проходит в Уинстон-Сейлеме (США). Спортсмен из Беларуси является действующим чемпионом турнира. В матче 1/8 финала Ивашко (51-е место в рейтинге) проиграл швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру (102-е место в рейтинге) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7). Встреча на стадионе «Вейк Форест Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 2 часа 26 минут.



Илья Ивашко восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его соперник выполнил 13 эйсов, обошёлся без двойных ошибок и реализовал один из трёх брейк-пойнтов.



В следующей стадии Хюслер сыграет с британцем Джеком Дрэйпером (55-е место в рейтинге), который ранее оказался сильнее американца Доминика Тима со счётом 6:1, 6:4.

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