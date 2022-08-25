Каспер Рууд: нельзя смешивать спорт и политику, это не ведёт ни к чему хорошему

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал недопуск 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Открытый чемпионат США из-за отказа от вакцинации.

«Думаю, его участие было бы в интересах организаторов и страны в целом. Новак выигрывал здесь уже много раз, приводя на стадион огромную толпу зрителей. Он большая суперзвезда. Если бы в финале встретились Новак и Рафа, это было бы очень круто, потому что все знают, что стоит на кону. Печально, что Джокович здесь не сыграет, но лично я не проливаю слёз по этому поводу.

Это особый случай из-за политики. Я считаю, что её не нужно смешивать со спортом, потому что это не ведёт ни к чему хорошему. Думаю, Новак очень переживает. Он выиграл Уимблдон, но не получил за это очков. Не вижу в нём угрозы для общества, даже если он не вакцинирован», — приводит слова Рууда Eurosport.