Каспер Рууд: нельзя смешивать спорт и политику, это не ведёт ни к чему хорошему

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал недопуск 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Открытый чемпионат США из-за отказа от вакцинации.
«Думаю, его участие было бы в интересах организаторов и страны в целом. Новак выигрывал здесь уже много раз, приводя на стадион огромную толпу зрителей. Он большая суперзвезда. Если бы в финале встретились Новак и Рафа, это было бы очень круто, потому что все знают, что стоит на кону. Печально, что Джокович здесь не сыграет, но лично я не проливаю слёз по этому поводу.
Это особый случай из-за политики. Я считаю, что её не нужно смешивать со спортом, потому что это не ведёт ни к чему хорошему. Думаю, Новак очень переживает. Он выиграл Уимблдон, но не получил за это очков. Не вижу в нём угрозы для общества, даже если он не вакцинирован», — приводит слова Рууда Eurosport.
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