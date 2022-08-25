Энди Маррей оценил перспективы Радукану на US Open
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Шотландский теннисист Энди Маррей поделился мнением о перспективах британки Эммы Радукану на US Open. Маррей заявил, что настроен оптимистично.
«Я думаю, что она очень хорошо играла на прошлой неделе. Я посмотрел несколько её матчей. Я видел её матч с Сереной, а затем и с Джессикой Пегулой. Хоть она и проиграла, но сыграла намного лучше.
Мячи, которые они здесь используют, намного легче, они хорошо подходят для женщин. И с такими мячами Радукану сможет лучше бить, подавать. Я думаю, что она насладится собственным выступлением на US Open. Рассчитываю, что она будет выступать успешно», — цитирует Маррея Daily Express.
US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Жеребьёвка соревнований состоится 25 августа.
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