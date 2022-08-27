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«Это будет лучший Ник, которого мы видели». Корретха — о выступлении Кирьоса на US Open

«Это будет лучший Ник, которого мы видели». Корретха — о выступлении Кирьоса на US Open
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Эксперт Eurosport и бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился мнением о перспективах австралийца Ника Кирьоса успешно выступить на Открытом чемпионате США.

«Что ожидать от Ника на US Open? Взрывоопасно! Это будет лучший Кирьос, которого мы когда-либо видели, потому что у него уже есть опыт Уимблдона. Конечно, я думаю, что он немного выдохся на последнем турнире, но у Ника было время восстановиться, и он отлично выступит на Открытом чемпионате США.

Кирьос уже знает, что может играть длинные матчи. Он знает, как справляться с ситуациями. Ник понимает, что, возможно, ему не нужно играть все четыре часа своего лучшего тенниса, может быть, он может немного подниматься и опускаться в уровне игры, и этого достаточно, чтобы выигрывать матчи.

Фанаты в Нью-Йорке будут поддерживать его, потому что Ник — идеальный теннисист для игры в Нью-Йорке, а Нью-Йорк — это шоу. Он огромен, и Ник идеально подходит для этой атмосферы и этой толпы, так что я думаю, что Кирьос легко может стать одним из фаворитов почти домашней публики», — цитирует Корретху Eurosport.

В матче первого круга US Open Ник Кирьос встретится со своим соотечественником Танаси Коккинакисом. Матч пройдёт в ночь на 30 августа на арене Артура Эша (2:00 мск).

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