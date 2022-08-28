«Во мне всё ещё это сидит». Кирьос объяснил, почему до сих пор остро реагирует на критику

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, почему спустя столько лет присутствия в туре всё равно остро воспринимает критику со стороны.
«В детстве я был полным ребёнком. Многие тренеры и учителя говорили мне, что ничего хорошего из меня не получится. Я постоянно сталкивался с одной и той же критикой по всей Австралии: расизм, всё такое. Во мне всё ещё сидит эта травма. Она причиняет мне боль. Сейчас это уже не так критично. Но забыть о ней я не могу. Мне просто нужно направить это в правильное русло. Я определённо должен быть толстокожим, потому что имею дело со многими вещами», — приводит лова Кирьоса Sport Illustrated.
В данный момент Ник находится в Нью-Йорке, где готовится выступить на US Open — 2022. Его первым соперником стал соотечественник и друг Танаси Коккинакис.
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