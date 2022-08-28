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«Во мне всё ещё это сидит». Кирьос объяснил, почему до сих пор остро реагирует на критику

«Во мне всё ещё это сидит». Кирьос объяснил, почему до сих пор остро реагирует на критику
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, почему спустя столько лет присутствия в туре всё равно остро воспринимает критику со стороны.

«В детстве я был полным ребёнком. Многие тренеры и учителя говорили мне, что ничего хорошего из меня не получится. Я постоянно сталкивался с одной и той же критикой по всей Австралии: расизм, всё такое. Во мне всё ещё сидит эта травма. Она причиняет мне боль. Сейчас это уже не так критично. Но забыть о ней я не могу. Мне просто нужно направить это в правильное русло. Я определённо должен быть толстокожим, потому что имею дело со многими вещами», — приводит лова Кирьоса Sport Illustrated.

В данный момент Ник находится в Нью-Йорке, где готовится выступить на US Open — 2022. Его первым соперником стал соотечественник и друг Танаси Коккинакис.

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