Ник Кирьос рассказал, как ему психологически помогла Наоми Осака

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о проблемах с психологическим здоровьем и о том, как ему в борьбе с ними помогла японская теннисистка Наоми Осака.

«На самом деле я давно борюсь с психологическими проблемами, и в моей теннисной карьере были времена, когда это действительно была тяжелая борьба. Я не знал, смогу ли ещё когда-нибудь комфортно себя чувствовать. Но потом я встретил Наоми. Мы вместе сделали подкаст, и вроде как она открылась, и я тоже открылся. Я думаю, что мужчинам моего возраста действительно очень тяжело открыться. Я не могу чувствовать себя слабым. Наоми Осака мне правда очень помогла в этом», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.

В данный момент Ник находится в Нью-Йорке, где готовится выступить на US Open — 2022. Его первым соперником станет соотечественник и друг Танаси Коккинакис. Встреча состоится 30 августа.