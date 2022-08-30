Россиянка Аванесян проиграла в первом круге US Open

Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США. На старте турнира она уступила представительнице Сербии Александре Крунич со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время россиянка сделала 4 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнта. На счету Крунич 1 эйс, 2 двойных ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Крунич встретится с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой.

US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану, которая в финальном матче прошлого года обыграла Лейлу Фернандес.