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Россиянка Аванесян проиграла в первом круге US Open

Россиянка Аванесян проиграла в первом круге US Open
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Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США. На старте турнира она уступила представительнице Сербии Александре Крунич со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время россиянка сделала 4 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнта. На счету Крунич 1 эйс, 2 двойных ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Крунич встретится с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой.

US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану, которая в финальном матче прошлого года обыграла Лейлу Фернандес.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 02:10 МСК
Элина Аванесян
138
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Александра Крунич
96
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
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