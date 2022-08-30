Квалифаер Павел Котов не смог пробиться во второй круг US Open — 2022

113-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата США – 2022. Для россиянина это было первое выступление в основной сетке US Open.

В матче первого раунда квалифаер Котов уступил американцу Брэндону Накашиме (69-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 2:6, 2:6. Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Котов шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Накашимы 13 эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Следующим соперником Накашимы станет представитель Болгарии Григор Димитров (17).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.