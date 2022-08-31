Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй круг US Open — 2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «15» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 22-летняя россиянка Варвара Грачёва (72-е место рейтинга) и 31-летняя представительница Хорватии Петра Мартич (54-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Мартич в двух сетах – 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.
На счету Варвары в этом матче две подачи навылет, шесть двойных ошибок и два из пяти (40%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, семь двойных ошибок и три из шести (50%) удачных брейк-пойнтов.
Во втором круге US Open – 2022 соперницей Мартич станет 24-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса (4-й номер рейтинга), одолевшая на старте турнира украинку Лесю Цуренко (3:6, 7:6 (7:4), 6:3).
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