Элисе Мертенс уступила румынке Ирине Бегу в первом круге US Open — 2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «14» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летняя бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (33-й номер рейтинга) и 32-летняя представительница Румынии Ирина Бегу (42-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Бегу в трёх сетах – 3:6, 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.
Всего на счету Мертенс четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и три из 10 (30%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – три эйса, восемь двойных ошибок и пять из 12 (42%) удачных брейк-пойнтов.
На следующей стадии турнира соперницей Бегу станет 23-летняя китаянка Юань Юэ (142-й номер рейтинга).
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