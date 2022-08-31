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Элисе Мертенс уступила румынке Ирине Бегу в первом круге US Open — 2022, ЮС Опен

Элисе Мертенс уступила румынке Ирине Бегу в первом круге US Open — 2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт «14» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летняя бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (33-й номер рейтинга) и 32-летняя представительница Румынии Ирина Бегу (42-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Бегу в трёх сетах – 3:6, 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Всего на счету Мертенс четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и три из 10 (30%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – три эйса, восемь двойных ошибок и пять из 12 (42%) удачных брейк-пойнтов.

На следующей стадии турнира соперницей Бегу станет 23-летняя китаянка Юань Юэ (142-й номер рейтинга).

Сетка US Open - 2022.
US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 23:35 МСК
Элисе Мертенс
33
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
3 		6 6
         
Ирина Бегу
42
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
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