Надаль с победы стартовал на Открытом чемпионате США
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль (3-я ракетка мира) в четырёх сетах обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату (198-й номер мирового рейтинга) и вышел во второй круг US Open.
Надаль одержал победу со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.Испанец девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовав5 брейк-поинтов из 10. Его соперник выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и смог заработать один брейк-пойнт.
Соперником Надаля во втором раунде станет Фабио Фоньини (60-я ракетка мира). Ранее итальянский теннисист выбыл из сетки соревнований российского спортсмена Аслана Карацева.
US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Действующим чемпионом турнира является представитель России Даниил Медведев.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 02:15 МСК
198
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
1 : 3
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3
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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