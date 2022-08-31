Надаль с победы стартовал на Открытом чемпионате США

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (3-я ракетка мира) в четырёх сетах обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату (198-й номер мирового рейтинга) и вышел во второй круг US Open.

Надаль одержал победу со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.Испанец девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовав5 брейк-поинтов из 10. Его соперник выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и смог заработать один брейк-пойнт.



Соперником Надаля во втором раунде станет Фабио Фоньини (60-я ракетка мира). Ранее итальянский теннисист выбыл из сетки соревнований российского спортсмена Аслана Карацева.



US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Действующим чемпионом турнира является представитель России Даниил Медведев.