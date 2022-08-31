Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль с победы стартовал на Открытом чемпионате США, ЮС Опен

Надаль с победы стартовал на Открытом чемпионате США
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (3-я ракетка мира) в четырёх сетах обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату (198-й номер мирового рейтинга) и вышел во второй круг US Open.

Надаль одержал победу со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.Испанец девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовав5 брейк-поинтов из 10. Его соперник выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и смог заработать один брейк-пойнт.

Соперником Надаля во втором раунде станет Фабио Фоньини (60-я ракетка мира). Ранее итальянский теннисист выбыл из сетки соревнований российского спортсмена Аслана Карацева.

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Действующим чемпионом турнира является представитель России Даниил Медведев.

Сетка
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2022, среда. 02:15 МСК
Ринки Хидзиката
198
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 3 3  
4 		6 6 6  
             
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Новость по теме
Действующий чемпион Даниил Медведев одержал разгромную победу на старте US Open – 2022
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022