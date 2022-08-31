Петкович — о завершении карьеры: хочу, чтобы меня запомнили с моей твёрдостью и упорством

34-летняя немецкая теннисистка Андреа Петкович прокомментировала завершение своей карьеры.
«Я думаю, что мне всё ещё нравится игра. Всё ещё есть огромная страсть к ней. Проблема больше в теле, которое больше не позволяет мне играть в теннис так, как я хочу играть, тренироваться так, как я хочу тренироваться.
В этом году я также впервые почувствовала, что моя история была рассказана; думаю, что принесла в игру всё, что должна была дать. Очевидно, это не так много, как сделала Серена, но в моём собственном маленьком мире я чувствую, что привнесла всё в игру.
Думаю, я хотела бы, чтобы меня запомнили с моей твёрдостью и упорством. Я всегда боролась за каждое очко. Я всегда была самой профессиональной, какой только могла быть. Всегда инвестировала в своё тело. Всегда тренировалась изо всех сил. Всегда была открыта для новых форм обучения, пробуя неизведанное», — приводит слова Петкович Sportskeeda.
На старте Открытого чемпионата США по теннису Андреа уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 2:6, 6:4, 4:6. Напомним, о своём решении уйти из профессионального спорта 34-летняя Андреа объявила 28 августа.
- 31 августа 2022
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