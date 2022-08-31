Ализе Корне: многие болели за Эмму, но я пыталась устроить шоу и забрать их с собой

Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала победу над британкой Эммой Радукану в рамках первого круга ЮС Опен.

«Я думаю, что сыграла довольно солидный матч. Эмма очень хороший игрок. Она выиграла прошлый ЮС Опен неслучайно. Знаю, как она может играть. Я была готова к сегодняшнему вечеру. Многие люди болели за Эмму, но я действительно пыталась устроить шоу и забрать их с собой. В конце концов, это сработало. Я просто надеюсь, что они будут позади меня во втором раунде», — приводит слова Корне Sportskeeda.

Встреча завершилась победой Корне в двух сетах – 6:3, 6:3. Следующей соперницей Ализе Корне станет чешка Катержина Синякова. Напомним, Эмма Радукану является действующей чемпионкой турнира.