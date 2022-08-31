Денис Шаповалов прокомментировал возобновление сотрудничества с Михаилом Южным

21-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал возобновление сотрудничества с российским тренером Михаилом Южным.
«Честно говоря, я думаю, что команда и все на правильном пути. Думаю, Михаил просто дополнение. Почему мне нравится Михаил, так это потому, что мы работали в прошлом и он очень хорошо меня знает.
У моей команды и Михаила, у всех нас одинаковое видение того, как играть в мою игру и как стать лучше. Так что для меня Михаил просто дополнение. Я чувствую, что в прошлом мы неплохо справлялись, но я также думаю, что он очень умный парень. Он просто ещё один взгляд на команду, который может помочь заметить небольшие детали и как-то помочь изменить мою игру и помочь общему движению вперёд.
Здорово, что такой парень, как Миша, бывший игрок, который уже очень хорошо меня знает, может помочь остальной команде почувствовать мои эмоции и понять меня, а также должен помочь просто его опыт участия в важных матчах, в составлении расписания.
Думаю, это будет здорово и для меня, и для команды. Для меня здорово, что он будет рядом со мной, важно просто слышать его мнение, а также получать от него поддержку», — сказал Шаповалов на пресс-конференции.
Ранее Южный, по окончании карьеры ставший тренером, уже сотрудничал с Шаповаловым — с августа 2019 по январь 2022 года. Михаил сообщил, что пока с теннисистом они договорились поработать лишь на US Open.
- 31 августа 2022
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