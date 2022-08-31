Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Третья ракетка мира Мария Саккари завершила выступление на US Open — 2022 во 2-м круге, ЮС Опен

Третья ракетка мира Мария Саккари завершила выступление на US Open — 2022 во 2-м круге
Комментарии

Третья ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари не сумела пробиться в третий круг US Open – 2022.

В матче второго раунда Саккари (3) проиграла представительнице Китая Сиюй Ван (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:7, 5:7. Встреча продлилась 2 часа 45 минут. Саккари два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. На счету Ван два эйса, 12 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Ван станет победительница матча Элисон Риске (США, 29) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2022, среда. 18:10 МСК
Сиюй Ван
75
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7
6 		5 5
         
Мария Саккари
3
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022