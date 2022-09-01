Джон Иснер снялся с US Open из-за травмы
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Американский теннисист Джон Иснер снялся с матча второго круга Открытого чемпионата США из-за травмы, информирует официальный «твиттер» турнира.
Сообщается, что у американца травма запястья. Во втором круге Открытого чемпионата США Иснер должен был сыграть с представителем Дании Хольгером Руне. Таким образом, датчанин без борьбы прошёл в третий круг Открытого чемпионата США, где сыграет с победителем пары Кэмерон Норри – Жоау Соуза.
Напомним, в первом круге Иснер одержал победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом, а Руне обыграл немца Петера Гоёвчика.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.
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