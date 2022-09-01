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Видеообзор поражения Калинской во втором круге Открытого чемпионата США

Видеообзор поражения Калинской во втором круге Открытого чемпионата США
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Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 60-ю строчку мирового рейтинга, в матче второго круга Открытого чемпионата США уступила француженке Каролин Гарсии (17-я ракетка мира). Встреча состоялась на корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и продлилась 1 час и 2 минуты. Итоговый счёт – 3:6, 1:6.

На счету Калинской в этом матче четыре эйса, Гарсия подала навылет три раза. Россиянка совершила 14 двойных ошибок, тогда как соперница – 12.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Калинская – Гарсия:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В первом круге US Open Гарсия в двух сетах обыграла другую россиянку Камиллу Рахимову (6:2, 6:4), а Калинская преодолела сопротивление шведки Ребекки Петерсон (6:4, 6:3). Соперница Каролин Гарсии в третьем круге определится в матче бразильянки Беатрис Хаддад-Майи и представительницы Канады Бьянки Андрееску

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