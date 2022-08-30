Обзор уверенной победы Калинской над шведкой Петерсон на старте US Open – 2022

Накануне 23-летняя российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 60-ю строчку мирового рейтинга, в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон и вышла в следующий раунд US Open — 2022.
Калинская одержала победу со счётом 6:4, 6:3. На счету российской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Шведка Петерсон три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала единственный брейк-пойнт.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Калинская – Петерсон:
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Напомним, во втором круге Анна Калинская встретится с представительницей Франции Каролин Гарсией, которая переиграла российскую теннисистку Камиллу Рахимову.
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