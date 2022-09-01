40-летняя Серена Уильямс установила возрастной рекорд на US Open
Поделиться
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс установила новый рекорд на Открытом чемпионате США. В матче второго круга US Open Уильямс обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии, и это первый случай в истории, когда 40-летняя теннисистка победила представительницу первой тройки рейтинга WTA, сообщает пресс-служба US Open.
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что уйдёт из спорта после Открытого чемпионата США 2022 года. Она шесть раз выигрывала этот турнир в женском одиночном разряде. Действующей чемпионкой является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая уже выбыла в первом круге.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
10:39
-
10:36
-
10:26
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:09
-
07:52
-
07:42
-
07:36
-
07:28
-
07:26
-
07:25
-
07:10
-
07:01
-
06:26
-
06:22
-
06:14
-
06:04
-
05:55
-
05:50
-
05:30
-
05:02
-
04:59
Партнерский контент