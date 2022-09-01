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40-летняя Серена Уильямс установила возрастной рекорд на US Open

40-летняя Серена Уильямс установила возрастной рекорд на US Open
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс установила новый рекорд на Открытом чемпионате США. В матче второго круга US Open Уильямс обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии, и это первый случай в истории, когда 40-летняя теннисистка победила представительницу первой тройки рейтинга WTA, сообщает пресс-служба US Open.

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что уйдёт из спорта после Открытого чемпионата США 2022 года. Она шесть раз выигрывала этот турнир в женском одиночном разряде. Действующей чемпионкой является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая уже выбыла в первом круге.

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