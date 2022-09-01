Ник Кирьос плюнул в сторону своей команды в матче US Open. Судья на вышке заметил поступок

Австралийский теннисист Ник Кирьос спровоцировал скандальный инцидент в матче второго круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был француз Бенжамен Бонзи. Кирьос одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4 и вышел в третий раунд.
В третьем сете Кирьос, проиграв свою подачу, не сдержал эмоций и плюнул в сторону своей команды.
«Иди домой, если ты, [нецензурное выражение], не собираешься меня поддерживать, бро», — в ярости прокричал австралиец.
За это судья на вышке вынес ему предупреждение за неспортивное поведение. Несмотря на это, Ник не успокоился и добавил, обращаясь к представителю своей команды: «Ты не [нецензурное выражение] зритель. Ты не зритель».
В следующем круге Кирьос встретится с Джеффри-Джоном Вулфом, который в своём матче второго круга обыграл Алехандро Табило.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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