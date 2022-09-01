Фоньини — о предстоящей встрече с Надалем: я — один из тысячи, он — один из двух-трёх

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал предстоящую встречу с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем во втором круге Открытого чемпионата США.

«Я знаю, что это будет очень тяжело. Знаю, что он фаворит. Я всего лишь один из тысячи. Он, наверное, один из двух или трёх. Но посмотрим. Мы очень хорошо знаем друг друга, и я постараюсь по крайней мере показать свой лучший теннис и получить от этого удовольствие», — приводит слова Фоньини пресс-служба ATP.

Фоньини в первом круге одержал победу над россиянином Асланом Карацевым, а испанский 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», в свою очередь, одолел австралийца Ринки Хидзикату.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.