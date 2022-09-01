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Мартич не пустила Бадосу в третий круг Открытого чемпионата США

Мартич не пустила Бадосу в третий круг Открытого чемпионата США
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Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований четвёртая сеяная Бадоса уступила хорватке Петре Мартич со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

Бадоса трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из семи брейк-пойнтов. Мартич подала десять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Мартич дважды добиралась до четвёртого круга Открытого чемпионата США (в 2019 и 2020 годах). Бадоса, проиграв во втором круге, повторила прошлогоднее лучшее достижение на US Open.

За выход в 1/8 финала US Open Мартич сыграет с 26-й сеяной, представительницей Беларуси Викторией Азаренко.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 19:55 МСК
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 2
6 5 		6 6
         
Петра Мартич
54
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Комментарии
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