Мартич не пустила Бадосу в третий круг Открытого чемпионата США
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Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований четвёртая сеяная Бадоса уступила хорватке Петре Мартич со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
Бадоса трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из семи брейк-пойнтов. Мартич подала десять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
Мартич дважды добиралась до четвёртого круга Открытого чемпионата США (в 2019 и 2020 годах). Бадоса, проиграв во втором круге, повторила прошлогоднее лучшее достижение на US Open.
За выход в 1/8 финала US Open Мартич сыграет с 26-й сеяной, представительницей Беларуси Викторией Азаренко.
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