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Российская пара Александрова – Сизикова уступила француженкам в первом круге US Open, ЮС Опен

Российская пара Александрова – Сизикова уступила француженкам в первом круге US Open
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова уступили в матче первого круга Открытого чемпионата США француженкам Каролин Гарсии и Кристине Младенович, завершив выступления на турнире в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час и 49 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:1, 3:6. Гарсия и Младенович четырежды за матч подали навылет (трижды – в решающем сете), Александрова и Сизикова – дважды. Обе пары допустили по одной двойной ошибке, а также реализовали по пять брейк-пойнтов.

Напомним, россиянка Вероника Кудерметова в паре с Элисе Мертенс вышла во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв другую россиянку Анну Калинскую и хорватку Донну Векич (6:1, 6:2). А Людмила Самсонова в паре с британкой Хэрриет Дарт, обыгравшей в одиночном разряде Дарью Касаткину, уступили американкам Харрисон и Нил (4:6, 4:6).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
02 сентября 2022, пятница. 00:50 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Гарсия К. Младенович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
3 		6 3
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
Е. Александрова Я. Сизикова
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