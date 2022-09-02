Российская пара Александрова – Сизикова уступила француженкам в первом круге US Open

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова уступили в матче первого круга Открытого чемпионата США француженкам Каролин Гарсии и Кристине Младенович, завершив выступления на турнире в парном разряде.
Встреча продолжалась 1 час и 49 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:1, 3:6. Гарсия и Младенович четырежды за матч подали навылет (трижды – в решающем сете), Александрова и Сизикова – дважды. Обе пары допустили по одной двойной ошибке, а также реализовали по пять брейк-пойнтов.
Напомним, россиянка Вероника Кудерметова в паре с Элисе Мертенс вышла во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв другую россиянку Анну Калинскую и хорватку Донну Векич (6:1, 6:2). А Людмила Самсонова в паре с британкой Хэрриет Дарт, обыгравшей в одиночном разряде Дарью Касаткину, уступили американкам Харрисон и Нил (4:6, 4:6).
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