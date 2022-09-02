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Анетт Контавейт опубликовала пост после поражения от Серены Уильямс на US Open

Анетт Контавейт опубликовала пост после поражения от Серены Уильямс на US Open
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Вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как проиграла 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США. Уильямс победила Контавейт со счётом 7:5, 2:6, 6:2.

«В один день сидишь в Сохо и пьёшь коктейль со своей мамой, а на следующий день играешь с Сереной перед лицом Зендеи. Жизнь безумна», — написала эстонская спортсменка.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующей победительницей соревнований в женской сетке является британка Эмма Радукану, которая уже выбыла в первом круге.

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