Рафаэль Надаль, который разбил себе нос ракеткой в матче US Open, рассказал о самочувствии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как на него повлиял инцидент, приключившийся с ним в матче второго круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был итальянец Фабио Фоньини. В одном из моментов Надаль случайно разбил себе нос ракеткой.

«Немного кружится голова, немного больно», — приводит слова Рафаэля пресс-служба ATP.

Несмотря на неприятный инцидент, Надаль обыграл Фоньини со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 и вышел в третий раунд US Open. Его соперником станет французский теннисист Ришар Гаске. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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