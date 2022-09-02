Рафаэль Надаль прокомментировал 37 невынужденных ошибок в матче US Open с Фабио Фоньини
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал то, что допустил целых 37 невынужденных ошибок в матче второго круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был итальянец Фабио Фоньини. Надаль победил Фоньини со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
«Один из наихудших стартов, возможно, за всю историю. Но это часть игры. Надо сохранять смирение, принимать ситуацию.
Это был нелёгкий месяц для меня. Поэтому я понимал, что нечто подобное может произойти. Это ещё одна возможность для меня. Я «выжил» после такого матча. Это многое значит», — приводит слова Рафаэля пресс-служба Australian Open.
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