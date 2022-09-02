Рафаэль Надаль, разбивший себе нос ракеткой в матче US Open, выложил своё свежее фото

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль показал, как на него повлиял инцидент, приключившийся с ним в матче второго круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был итальянец Фабио Фоньини. В одном из моментов Надаль случайно разбил себе нос ракеткой.

«Всё в порядке», — подписал Рафаэль соответствующее фото, выложенное в его социальных сетях.

Фото: из личного архива рафаэля надаля

Несмотря на неприятный инцидент, Надаль обыграл Фоньини со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 и вышел в третий раунд US Open. Его соперником станет французский теннисист Ришар Гаске. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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