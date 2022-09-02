Рафаэль Надаль, разбивший себе нос ракеткой в матче US Open, прокомментировал инцидент

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал инцидент, приключившийся с ним в матче второго круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был итальянец Фабио Фоньини. В одном из моментов Надаль случайно разбил себе нос ракеткой.

«Был сильный удар. Сперва я подумал, что сломал нос. Я испытал шок, было очень больно. Я потерял немного… Не знаю, как это сказать… Я частично лишился ощущения головы. Я словно выпал из этого мира.

Не знаю, похоже, ничего не сломано. Но я не уверен. Не знаю. Это шок. В какой-то степени я заслужил это за то, что так плохо играл (смеётся). Шучу», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Фото: из личного архива рафаэля надаля

Несмотря на неприятный инцидент, Надаль обыграл Фоньини со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 и вышел в третий раунд US Open. Его соперником станет французский теннисист Ришар Гаске. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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