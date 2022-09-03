«Удивительный чемпион». Надаль попрощался с Сереной Уильямс

Испанский теннисист и обладатель 22 титулов турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал завершение карьеры прославленной американской теннисистки Серены Уильямс.

«Спасибо за всё, что Вы сделали для нашего спорта, Серена. Удивительный чемпион», — написал Надаль в одной из социальных сетей.

Напомним, Серена Уильямс потерпела поражение в матче третьего круга US Open с австралийкой Айлой Томлянович. Встреча закончилась победой Томлянович в трёх сетах – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.



Этот матч, по словам самой Уильямс, стал для неё последним в профессиональной карьере.

За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах Большого шлема. На счету американки 92 победы на Australian Open, 69 побед на Ролан Гаррос, 98 побед на Уимблдоне и 108 побед на US Open, что является рекордом для женского тенниса. Больше побед добивался только швейцарец Роджер Федерер — 369.

Серена Уильямс тренируется с сестрой в Вашингтоне