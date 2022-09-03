«Это слёзы счастья, наверное». Серена Уильямс расплакалась во время прощального интервью

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс не смогла сдержать слёз в интервью на корте после поражения от австралийки Айлы Томлянович в третьем круге US Open – 2022 (5:7, 7:6 (7:4), 1:6). Предположительно, этот матч стал последним в профессиональной карьере 40-летней Серены.

«Спасибо всем, кто был со мной рядом долгие годы – десятилетия. Буквально десятилетия. Но началось всё с родителей. И они заслуживают всего. Я очень им благодарна.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF)

Боже мой. Это слёзы счастья. Наверное. Не знаю. И не было бы Серены, если бы не было Винус. Спасибо тебе. Она единственная причина, по которой Серена Уильямс существовала. Было весело. Это было совершенно невероятное путешествие. Я так благодарна всем, кто когда-либо говорил: «Вперёд, Серена». Я так благодарна», — сказала Серена.