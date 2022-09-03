Айла Томлянович рассказала о противоречивых чувствах после победы над Сереной Уильямс

Австралийская теннисистка Айла Томлянович рассказала о противоречивых чувствах после победы над 40-летней американкой Сереной Уильямс. Для прославленной американской теннисистки этот матч, вероятно, стал последним в карьере.
«Это, пожалуй, самые противоречивые чувства, которые когда-либо были после победы. Во время матча я очень хотела победить. Я хотела выиграть так же сильно, как и в любом другом матче. Потому что я не смотрела на неё: «О, Серена, её последний турнир».
Но потом, когда игра закончилась, это казалось не совсем правильным. Когда она начала говорить о своей семье, обо всём, я расчувствовалась, потому что я могу воспринимать крепкую связь с её семьей. В детстве у меня не было кумиров, но Серена и Винус были настолько хороши, что я больше всего равнялась на них», — приводит слова Айлы Томлянович Reuters.
- 3 сентября 2022
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