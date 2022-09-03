Веснина назвала причину поражения Серены Уильямс в матче с Томлянович на US Open — 2022

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о, вероятно, последнем матче 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в карьере.

Им стал поединок с австралийкой Айлой Томлянович в третьем круге US Open – 2022. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Томлянович.

«Надо понимать, что это было неизбежно. Серена должна была когда-то остановиться. Все хотели сказку, чтобы Серена выиграла этот турнир и закончила. Однако ей это было тяжело сделать, так как не так много было побед в этом году. Это сказывается: нужна наигранность, нужны победы. Серена здорово провела две игры, но с Томлянович ей не хватило физических сил.

Томлянович — очень непростая соперница, поскольку заставляет своих соперников двигаться, очень хорошо разводит. Серена, напротив, не любит двигаться и хочет диктовать свои условия. У Айлы получилось Серену сдвинуть с места, играть за неё, играть очень широко. У Томлянович отличная первая подача.

Молодец, что провела этот матч очень ровно психологически. Она не испугалась этой толпы и шквала болельщиков, которые болели за Серену. Думаю, Айла это тоже понимала. Психологически очень давит, а Серену это подстёгивает. Однако у Томлянович есть опыт», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.