Мария Шарапова опубликовала ретроснимок с US Open

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях ретрофото с Открытого чемпионата США.
«Помните, как логотипы были шириной с монету», — подписала фото Шарапова.
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Напомним, Шарапова – чемпионка US Open – 2006. В финале соревнований она со счётом 6:4, 6:4 обыграла бельгийку Жюстин Энен.
За время карьеры Шарапова также завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 3 сентября 2022
-
17:25
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:09
-
16:05
-
15:55
-
15:44
-
15:35
-
15:32
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:07
-
14:50
-
14:43
-
14:38
-
14:36
-
14:35
-
14:28
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:45
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:17