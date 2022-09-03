Мария Шарапова опубликовала ретроснимок с US Open

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях ретрофото с Открытого чемпионата США.

«Помните, как логотипы были шириной с монету», — подписала фото Шарапова.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Напомним, Шарапова – чемпионка US Open – 2006. В финале соревнований она со счётом 6:4, 6:4 обыграла бельгийку Жюстин Энен.

За время карьеры Шарапова также завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.