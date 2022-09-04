Соболенко уверенно обыграла Бюрель и прошла в четвёртый круг US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 21-летняя француженка Клара Бюрель (131-й номер рейтинга) и 24-летняя белоруска Арина Соболенко (6-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Соболенко в двух сетах – 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

На счету белоруски две подачи навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15 (40%). У Бюрель – 2 эйса, восемь двойных ошибок и два удачных брейк-пойнта из пяти (40%).



В следующем круге Соболенко встретится с победительницей пары Ализе Корне — Даниэль Коллинз. На предыдущей стадии турнира Соболенко обыграла Кайю Канепи.