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Соболенко уверенно обыграла Бюрель и прошла в следующий круг US Open. ЮС Опен

Соболенко уверенно обыграла Бюрель и прошла в четвёртый круг US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 21-летняя француженка Клара Бюрель (131-й номер рейтинга) и 24-летняя белоруска Арина Соболенко (6-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Соболенко в двух сетах – 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

На счету белоруски две подачи навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15 (40%). У Бюрель – 2 эйса, восемь двойных ошибок и два удачных брейк-пойнта из пяти (40%).

В следующем круге Соболенко встретится с победительницей пары Ализе Корне — Даниэль Коллинз. На предыдущей стадии турнира Соболенко обыграла Кайю Канепи.

Сетка US Open
US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Клара Бюрель
131
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
6
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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