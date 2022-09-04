Видеообзор победы Ивашко в третьем круге US Open – 2022

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В третьем круге последнего в сезоне турнира «Большого шлема» он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.



Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. За это время Ивашко сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки за игру и реализовал семь брейк-пойнтов из семи. У итальянца один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Илья Ивашко – Лоренцо Музетти.

В 1/8 финала его соперником станет победитель противостояния Брэндон Накашима (США) – Янник Синнер (Италия).

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