Томлянович — о подготовке к матчу с С. Уильямс: я удалила все соц.сети. Везде была она

Австралийская теннисистка Айла Томлянович рассказала о том, как готовилась к матчу третьего круга Открытого чемпионата США с американкой Сереной Уильямс, чтобы избежать лишнего давления.

«Как только я выиграла второй раунд, то сразу удалила все свои социальные сети и не смотрела новости. Потому что везде, куда бы я не смотрела, была Серена. Я не хотела этого делать… Как будто я уже знала, насколько она великолепна. Я не хотела еще больше нервировать себя. Я осталась в своем маленьком пузыре и с моими людьми, которые вокруг меня», — приводит слова Томлянович Tennis.com.au.

Встреча третьего круга ЮС Опен завершилась победой Томлянович над Уильямс в трёх сетах – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1. За выход в четвертьфинал австралийка сыграет с представительницей России Людмилой Самсоновой.