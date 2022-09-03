«Был ли это мой последний момент?» Серена откровенно шантажирует мир своим «уходом»

Не правда ли, недосказанность и неясность немного раздражают? Чёткие «да» или «нет» делают личную или рабочую жизнь как-то определённее — человек понимает, что его ждёт или что от него требуют. Поначалу неизвестность будоражит, потому что оставляет пространство для интерпретации и домыслов, но рано или поздно это просто надоедает и утомляет, вуаль спадает.

Серена Уильямс на US Open-2022 Фото: Getty Images

Подобное можно испытывать и к посланиям Серены Уильямс. Сначала американка заявляет, что US Open — 2022 на 99,9% — последний турнир в карьере. Обращение распространяется на всех: на организаторов «Шлема», болельщиков, её близких и общественность. Ведь месседж достаточно ясный — в 40 лет пора заканчивать с теннисом. Параллельно об этом трубят все медиа, а элитные Vogue и Harper’s Bazaar делают уход одной из сестёр будто уже состоявшимся фактом — на страницах же её прощальная ода!

Как следствие, на трибунах US Open небывалый аншлаг — рекордный для Штатов, сотни звёзд и такие масштабные, что даже неловкие, проводы — каково чувствовать себя соперницей Серены в эти моменты? Анетт Контавейт из-за напора и будто агрессии публики, например, расплакалась, Айла Томлянович вообще с раздражением отозвалась о фанатах. Такое чувство, что за эту неделю один человек стал больше, чем весь теннис. Справедливо ли, ведь, как ни странно, Серена ещё в деле и не торопится говорить «прощай» — ни миру, ни, главное, себе.

После первой победы она всех поблагодарила, после второй сказала, что довольно расплывчато высказалась о завершении карьеры, но и ладно, «буду и дальше так делать». Да и проигрыш Айле Томлянович не сделал ситуацию понятнее — она вдруг заговорила про Australian Open — 2023.

«Я всегда любила Австралию. Я не знаю, был ли это мой последний момент или нет. Очевидно, что я ещё способна. Но требуется и многое другое. Я уже готова быть матерью, исследовать разные версии Серены. Я для мира всё ещё очень молода, так что хочу ещё пожить, пока ноги ещё носят. Так что я не знаю. Не только сегодня, но и на протяжении этой недели было здорово, столько поддержки, так много любви. Это было действительно невероятно», — сказала Си на послематчевой пресс-конференции.

Дочь Олимпия и муж Алексис Оганян на кортах US Open-2022 Фото: Al Bello/Getty Images

И вроде бы сдавать назад, идти на попятную поздно — с тобой попрощались буквально все: Билл Гейтс, Тайгер Вудс, Билли Джин Кинг, Мишель Обама, её экс-коллеги и ещё играющие спортсмены, а также миллионы фанатов у экранов ТВ и в своих сердцах. На сутки соцсети точно в «заложниках» у 23-кратной чемпионки ТБШ.

«У меня такое чувство, что я что-то привнесла в теннис. Различные взгляды, сжатые кулаки и сумасшедшую интенсивность. Думаю, что «страсть» — это действительно подходящее для этого слово», — уверена младшая Уильямс.

И, главное, с этой мыслью уже вроде как смирилось всё её близкое окружение, в том числе и пятилетняя Олимпия, которая ненавидит, когда мама на работе.

«Завтра я обязательно отдохну, а потом проведу время со своей дочерью. Я очень вовлечённая мать, я была с дочкой почти каждый день её жизни, за исключением двух или трёх. Моя карьера была очень тяжёлой для неё. Возможность проводить время вдали от тенниса будет классной, ведь мы сможем делать то, на что у меня никогда не было времени».

Что это? Банально шантаж, чтобы подзаработать на своём уходе и как можно звучнее хлопнуть дверью? Или Уильямс на самом деле просто боится дать финальный ответ, ведь игра вроде пошла?

Но младшая Уильямс точно знает, как займёт себя на следующий день после проигрыша Айле в третьем круге USO и чем заменит теннисную сессию на «Флешинг-Медоуз»: «Завтра у меня точно будет караоке-сессия». С такой бы уверенностью Серена сказала уже «нет» и «прощай» делу жизни. А то и правда как-то неловко…