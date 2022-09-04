Корентен Муте начал отжиматься во время матча с Руудом

Французский теннисист Корентен Муте (112-й в рейтинге ATP) начал отжиматься во время матча четвёртого круга Открытого чемпионата США с норвежцем Каспером Руудом (седьмой в рейтинге ATP).

Эпизод произошёл во втором сете. Француз упал на землю после удара ракеткой, после чего Муте начал отжиматься.

По пути к четвёртому кругу Муте обыграл швейцарца Стэна Вавринку, голландца Ботика ван де Зандсхулпа, аргентинца Педро Качина. Рууд же обыграл британца Кайла Эдмунда, голландца Тима ван Рейтховена, американца Томми Пола.

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который на прошлом турнире обыграл серба Новака Джоковича.