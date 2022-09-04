Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корентен Муте начал отжиматься во время матча с Руудом

Корентен Муте начал отжиматься во время матча с Руудом
Комментарии

Французский теннисист Корентен Муте (112-й в рейтинге ATP) начал отжиматься во время матча четвёртого круга Открытого чемпионата США с норвежцем Каспером Руудом (седьмой в рейтинге ATP).

Эпизод произошёл во втором сете. Француз упал на землю после удара ракеткой, после чего Муте начал отжиматься.

По пути к четвёртому кругу Муте обыграл швейцарца Стэна Вавринку, голландца Ботика ван де Зандсхулпа, аргентинца Педро Качина. Рууд же обыграл британца Кайла Эдмунда, голландца Тима ван Рейтховена, американца Томми Пола.

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который на прошлом турнире обыграл серба Новака Джоковича.

Драка, объедки на корте, замена судьи. Самый безумный матч в истории US Open Драка, объедки на корте, замена судьи. Самый безумный матч в истории US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022