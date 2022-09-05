Самсонова в двух сетах уступила австралийке Томлянович и завершила участие на US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (35-й номер рейтинга) и 29-летняя представительница Австралии Айла Томлянович (46-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Томлянович в двух сетах – 7:6 (10:8), 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа.
На счету Самсоновой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и два из 10 (20%) реализованных брейк-пойнтов, у её оппонентки – один эйс, три двойные ошибки и четыре из пяти (80%) удачных брейк-пойнтов.
В 1/4 финала US Open – 2022 соперницей Томлянович станет победительница пары Онс Жабер (Тунис, 5-й номер рейтинга) – Вероника Кудерметова (Россия, 18-й номер рейтинга).
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