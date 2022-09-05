Джейк Пол сравнил Кирьоса с легендарным теннисистом прошлого после победы над Медведевым
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Боксёр и видеоблогер Джейк Пол рассказал, на кого, по его мнению, похож австралийский теннисист Ник Кирьос, который обыграл первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. По словам Пола, Кирьос напоминает ему восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Андре Агасси.
«Австралиец, австралиец, австралиец. Кир-р-рьо-о-ос. Теннис должен ценить Кирьоса. Агасси 2.0», — написал Джейк в своём «твиттере».
Напомним, Даниил Медведев проиграл Нику Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. По окончании US Open Даниил перестанет быть первой ракеткой мира.
Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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