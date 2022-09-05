Кирьос — о матче с Медведевым: я показал Нью-Йорку свой талант

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своей победе над россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Матч завершился со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

«Люди действительно начали сомневаться в моей способности проводить подобные матчи на мэйджорах. Я горжусь собой, потому что мне было нелегко справиться со всей критикой. Я просто стараюсь учитывать каждую тренировку, ложусь спать, хотя раньше, наверное, гулял каждую ночь. Рад, что наконец-то показал Нью-Йорку свой талант. Честно говоря, у меня было не так много хороших турниров здесь», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.

Кирьос также добавил, что если бы проиграл тай-брейк первого сета, то вряд ли смог бы одержать победу в матче.