Кирьос — о матче с Медведевым: я показал Нью-Йорку свой талант
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своей победе над россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Матч завершился со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.
«Люди действительно начали сомневаться в моей способности проводить подобные матчи на мэйджорах. Я горжусь собой, потому что мне было нелегко справиться со всей критикой. Я просто стараюсь учитывать каждую тренировку, ложусь спать, хотя раньше, наверное, гулял каждую ночь. Рад, что наконец-то показал Нью-Йорку свой талант. Честно говоря, у меня было не так много хороших турниров здесь», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.
Кирьос также добавил, что если бы проиграл тай-брейк первого сета, то вряд ли смог бы одержать победу в матче.
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