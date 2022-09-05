Карен Хачанов высказался о предстоящем четвертьфинале US Open с Ником Кирьосом

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что думает о предстоящем четвертьфинале Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет австралийский теннисист Ник Кирьос. В четвёртом круге Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, а Кирьос — первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.
«Ник говорил, что и сам не понимает, насколько профессиональным стал сейчас. Уимблдон показал, на что он способен, если действует так, как сейчас.
Все это знают, исходя из его подачи. То же самое и для меня: надо сосредоточиться на подаче, держать её. В розыгрышах у нас примерно одинаковые шансы. Всегда будет стоять вопрос, как начнётся розыгрыш очка — подача и приём», — сказал Карен на пресс-конференции.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
- 5 сентября 2022
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