Ник Кирьос оставил трогательный пост о том, как заболевшая мама поддерживает его из дома

Финалист Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос опубликовал трогательный пост в своих социальных сетях.
Ник показал фото своей мамы Нилл, на котором она, по всей видимости, наблюдает за матчем сына в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022. Ник боролся за выход в четвертьфинал с действующим чемпионом турнира и первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Встреча завершилась победой Кирьоса со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.
«Это одновременно делает меня таким грустным и таким счастливым», — подписал фото Ник.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
По ходу всей американской серии турниров Кирьос отмечал, что мама болеет и он очень переживает и хочет вернуться домой.
В четвертьфинале Ник сразится с ещё одним россиянином Кареном Хачановым (27). Их матч пройдёт 6 сентября.
- 6 сентября 2022
-
00:11
- 5 сентября 2022
-
23:58
-
23:47
-
23:27
-
23:09
-
22:54
-
22:49
-
22:29
-
22:27
-
21:54
-
21:38
-
21:20
-
21:09
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
19:38
-
19:36
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
18:45
-
18:17
-
17:41
-
17:40
-
17:27
-
17:10
-
16:46
-
16:35
-
16:03
-
15:29
-
15:11
-
15:09