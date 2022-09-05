Ник Кирьос оставил трогательный пост о том, как заболевшая мама поддерживает его из дома

Финалист Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос опубликовал трогательный пост в своих социальных сетях.

Ник показал фото своей мамы Нилл, на котором она, по всей видимости, наблюдает за матчем сына в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022. Ник боролся за выход в четвертьфинал с действующим чемпионом турнира и первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Встреча завершилась победой Кирьоса со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

«Это одновременно делает меня таким грустным и таким счастливым», — подписал фото Ник.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

По ходу всей американской серии турниров Кирьос отмечал, что мама болеет и он очень переживает и хочет вернуться домой.

В четвертьфинале Ник сразится с ещё одним россиянином Кареном Хачановым (27). Их матч пройдёт 6 сентября.